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سعر FINXFLO (FXF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.94K . يتم تحديث سعر FXF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FINXFLO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 975.75 - تغيير سعر FINXFLO خلال اليوم هو +9.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 96.00M

أداء سعر FINXFLO (FXF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FINXFLO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FINXFLO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FINXFLO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FINXFLO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.83% 30 يوم $ 0 -8.54% 60 يوم $ 0 -19.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FINXFLO (FXF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FINXFLO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 تغير السعر (1 ساعة) +3.13% تغير السعر (1يوم) +9.83% تغير السعر (7 أيام) -5.20%

معلومات سوق FINXFLO (FXF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: