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سعر FintruX (FTX) المباشر لليوم هو USD 0.00122072 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.75K . يتم تحديث سعر FTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FintruX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 492.03 - تغيير سعر FintruX خلال اليوم هو -0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.35M

أداء سعر FintruX (FTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FintruX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FintruX مقابل USD هو $ +0.0011781680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FintruX مقابل USD هو $ +0.0018503781 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FintruX مقابل USD هو $ +0.0008098619158478923 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.40% 30 يوم $ +0.0011781680 +96.51% 60 يوم $ +0.0018503781 +151.58% 90 يوم $ +0.0008098619158478923 +197.11%

تحليل سعر FintruX (FTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FintruX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00118032$ 0.00118032 $ 0.00118032 24 ساعة مرتفع $ 0.00126125$ 0.00126125 $ 0.00126125 عالية طوال الوقت $ 0.400752$ 0.400752 $ 0.400752 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) -18.66%

معلومات سوق FintruX (FTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: