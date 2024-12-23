سعر FINKEY (FINKEY)
سعر FINKEY (FINKEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 238.45K. يتم تحديث سعر FINKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FINKEY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.49K
- تغيير سعر FINKEY خلال اليوم هو -2.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.58M
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خلال اليوم، كان سعر FINKEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FINKEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FINKEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FINKEY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.13%
|30 يوم
|$ 0
|-46.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FINKEY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.39%
-2.13%
-20.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's real life monkeys from a wildlife rehabilitation center situated in Durban, South Africa, called C.R.O.W trading memecoins and the profits go to wildlife conservation, community airdrops, and buybacks & burns of the supply. The project was founded based on the book "A Random Walk Down Wall Street" by Princeton Professor, Burton Malkiel. In which he states that monkeys throwing darts at a sheet of stocks would outperform professional portfolio managers.
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