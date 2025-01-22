سعر fink (FINK)
سعر fink (FINK) المباشر لليوم هو USD 0.00003667. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق fink الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04
- تغيير سعر fink خلال اليوم هو +6.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر fink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر fink مقابل USD هو $ +0.0000108308 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر fink مقابل USD هو $ -0.0000031896 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر fink مقابل USD هو $ +0.000009255196455350278 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.82%
|30 يوم
|$ +0.0000108308
|+29.54%
|60 يوم
|$ -0.0000031896
|-8.69%
|90 يوم
|$ +0.000009255196455350278
|+33.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر fink: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
+6.82%
+33.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
fink rich. fink different.
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