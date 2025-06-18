سعر Finger Monkeys (FMT)
سعر Finger Monkeys (FMT) المباشر لليوم هو USD 0.00182555. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر FMT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Finger Monkeys الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Finger Monkeys خلال اليوم هو -2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 605.39M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FMT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FMT.
خلال اليوم، كان سعر Finger Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Finger Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Finger Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Finger Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Finger Monkeys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-2.79%
-76.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FingerMonkeys is a Web3 gaming ecosystem that bridges traditional mini-games with blockchain rewards. Built on the Base network, it introduces FM Nodes (NFTs) that enable passive income from token minting, game events, and trading fees. The FMT token powers the platform by enabling game entry, advertising, governance, and developer licensing. FingerMonkeys blends meme culture with utility-driven DeFi and GameFi features. Unlike many Web3 games, it allows users to participate in thousands of HTML5 mini-game events using FMT, unlock exclusive rewards, and earn through FM Nodes. The platform also opens monetization for external game studios and crypto projects via in-game events. The FingerMonkeys project began in late 2023 with the goal of creating a playful yet rewarding ecosystem for Web3 gamers. Initially launched as a meme brand, it evolved into a gaming platform with tokenomics, NFTs, and a developer-focused infrastructure. By 2025, the team launched FMGames.io and began onboarding games and early users through Telegram game bots. FingerMonkeys plans to launch FMT on DEX and CEX in May 2025. The roadmap includes onboarding third-party developers, launching daily/weekly game events, releasing a DAO governance structure for FM Node holders, and expanding reward mechanisms. FMGames.io will continue to scale, integrating new games and strategic partnerships with crypto projects. FMT is the utility and reward token for the FingerMonkeys ecosystem. It is used to join game events, access exclusive tournaments, receive airdrops, pay for ad space, and stake for future rewards. Game developers use FMT for licensing and prize pools. A portion of event revenue also flows back to Apex FM Node holders in the form of USDC.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Finger Monkeys (FMT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FMT والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FMT إلى VND
₫48.03934825
|1 FMT إلى AUD
A$0.002811347
|1 FMT إلى GBP
￡0.001350907
|1 FMT إلى EUR
€0.001569973
|1 FMT إلى USD
$0.00182555
|1 FMT إلى MYR
RM0.007740332
|1 FMT إلى TRY
₺0.072145736
|1 FMT إلى JPY
¥0.265252415
|1 FMT إلى RUB
₽0.1432874195
|1 FMT إلى INR
₹0.1578187975
|1 FMT إلى IDR
Rp29.927044392
|1 FMT إلى KRW
₩2.507611991
|1 FMT إلى PHP
₱0.1036364735
|1 FMT إلى EGP
￡E.0.091533077
|1 FMT إلى BRL
R$0.0100222695
|1 FMT إلى CAD
C$0.002482748
|1 FMT إلى BDT
৳0.223155232
|1 FMT إلى NGN
₦2.81718876
|1 FMT إلى UAH
₴0.0758150915
|1 FMT إلى VES
Bs0.1862061
|1 FMT إلى PKR
Rs0.517141804
|1 FMT إلى KZT
₸0.9468580185
|1 FMT إلى THB
฿0.05951293
|1 FMT إلى TWD
NT$0.0539084915
|1 FMT إلى AED
د.إ0.0066997685
|1 FMT إلى CHF
Fr0.0014786955
|1 FMT إلى HKD
HK$0.014312312
|1 FMT إلى MAD
.د.م0.0166307605
|1 FMT إلى MXN
$0.03468545