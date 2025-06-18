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سعر Finger Monkeys (FMT) المباشر لليوم هو USD 0.00182555 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M . يتم تحديث سعر FMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Finger Monkeys الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Finger Monkeys خلال اليوم هو -2.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 605.39M

أداء سعر Finger Monkeys (FMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Finger Monkeys مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Finger Monkeys مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Finger Monkeys مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Finger Monkeys مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Finger Monkeys (FMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Finger Monkeys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00177961$ 0.00177961 $ 0.00177961 24 ساعة مرتفع $ 0.00193209$ 0.00193209 $ 0.00193209 عالية طوال الوقت $ 0.01187124$ 0.01187124 $ 0.01187124 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -2.79% تغير السعر (7 أيام) -76.43%

معلومات سوق Finger Monkeys (FMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: