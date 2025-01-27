سعر Finger Blast (FINGER)
سعر Finger Blast (FINGER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FINGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Finger Blast الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99
- تغيير سعر Finger Blast خلال اليوم هو -0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Finger Blast مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Finger Blast مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Finger Blast مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Finger Blast مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.39%
|30 يوم
|$ 0
|-2.29%
|60 يوم
|$ 0
|-35.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Finger Blast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.39%
-1.96%
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