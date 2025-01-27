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سعر Finger Blast (FINGER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FINGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Finger Blast الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99 - تغيير سعر Finger Blast خلال اليوم هو -0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Finger Blast (FINGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Finger Blast مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Finger Blast مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Finger Blast مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Finger Blast مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.39% 30 يوم $ 0 -2.29% 60 يوم $ 0 -35.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Finger Blast (FINGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Finger Blast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.39% تغير السعر (7 أيام) -1.96%

معلومات سوق Finger Blast (FINGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: