سعر Finetuning (SN37)
سعر Finetuning (SN37) المباشر لليوم هو USD 1.7. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.16M. يتم تحديث سعر SN37 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Finetuning الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Finetuning خلال اليوم هو -6.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Finetuning مقابل USD هو $ -0.118305457106603 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Finetuning مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Finetuning مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Finetuning مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.118305457106603
|-6.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Finetuning: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-6.50%
-25.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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