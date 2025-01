ما هو Finder AI ( FINDER )

FinderAI is an ecosystem on Ethereum with an AI-powered tool that scans and analyzes the Ethereum network to identify interesting trends and potential opportunities before they become widely recognized for the public. It provides their users with early insights into promising metas and projects on Ethereum. Additionally, FinderAI has got a revenue-sharing model, where FinderAI Card Holders benefit directly from the platform’s success through profit-sharing mechanisms.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Finder AI (FINDER) مستند تقني الموقع الرسمي