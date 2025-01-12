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سعر Finder AI (FINDER) المباشر لليوم هو USD 0.01041824 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.53K . يتم تحديث سعر FINDER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Finder AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.36 - تغيير سعر Finder AI خلال اليوم هو +0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 914.77K

أداء سعر Finder AI (FINDER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Finder AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Finder AI مقابل USD هو $ -0.0005920737 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Finder AI مقابل USD هو $ +0.0018544696 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Finder AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.44% 30 يوم $ -0.0005920737 -5.68% 60 يوم $ +0.0018544696 +17.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Finder AI (FINDER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Finder AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01035476$ 0.01035476 $ 0.01035476 24 ساعة مرتفع $ 0.01044474$ 0.01044474 $ 0.01044474 عالية طوال الوقت $ 0.628027$ 0.628027 $ 0.628027 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.44% تغير السعر (7 أيام) -4.43%

معلومات سوق Finder AI (FINDER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: