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سعر Finanx AI (FNXAI) المباشر لليوم هو USD 1.43 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FNXAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Finanx AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.34M - تغيير سعر Finanx AI خلال اليوم هو +1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Finanx AI (FNXAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Finanx AI مقابل USD هو $ +0.01483232 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Finanx AI مقابل USD هو $ +0.7273782230 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Finanx AI مقابل USD هو $ +1.8395910390 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Finanx AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01483232 +1.05% 30 يوم $ +0.7273782230 +50.87% 60 يوم $ +1.8395910390 +128.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Finanx AI (FNXAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Finanx AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 24 ساعة مرتفع $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 عالية طوال الوقت $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 تغير السعر (1 ساعة) -1.29% تغير السعر (1يوم) +1.05% تغير السعر (7 أيام) +1.51%

معلومات سوق Finanx AI (FNXAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: