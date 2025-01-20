سعر Finanx AI (FNXAI)
سعر Finanx AI (FNXAI) المباشر لليوم هو USD 1.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FNXAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Finanx AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.34M
- تغيير سعر Finanx AI خلال اليوم هو +1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Finanx AI مقابل USD هو $ +0.01483232 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Finanx AI مقابل USD هو $ +0.7273782230 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Finanx AI مقابل USD هو $ +1.8395910390 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Finanx AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01483232
|+1.05%
|30 يوم
|$ +0.7273782230
|+50.87%
|60 يوم
|$ +1.8395910390
|+128.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Finanx AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.29%
+1.05%
+1.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Finanx AI is an innovative investment platform that leverages advanced AI technology to execute automated trading, generating consistent profits. The platform operates using a proprietary AI algorithm, which has undergone extensive testing to ensure optimal performance. Investors participate by acquiring FNXAI tokens, which are designed to increase in value as profits from AI trading are used to buy back and burn tokens. This creates a unique investment opportunity where the token’s value grows over time, offering investors passive gains through AI-powered trading without needing active involvement.
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