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سعر Financie Token المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ FNCT هي 600,687 USD. تابع تحديثات أسعار FNCT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Financie Token المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ FNCT هي 600,687 USD. تابع تحديثات أسعار FNCT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FNCT

معلومات سعر FNCT

ما هو FNCT

الوثيقة البيضاء لـ FNCT

الموقع الرسمي لـ FNCT

اقتصاد توكن FNCT

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سعر Financie Token (FNCT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FNCT إلى USD:

$0.00014434
$0.00014434$0.00014434
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Financie Token (FNCT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:35:43 (UTC+8)

سعر Financie Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Financie Token (FNCT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FNCT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FNCT.

يحتل Financie Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 600,687، مع عرض متداول قدره 4.16B FNCT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FNCT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00647955، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FNCT بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-4.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.12K.

معلومات سوق Financie Token (FNCT)

$ 600.69K
$ 600.69K$ 600.69K

$ 3.12K
$ 3.12K$ 3.12K

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

4.16B
4.16B 4.16B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Financie Token هي $ 600.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.12K. العرض المتداول لـ FNCT يبلغ 4.16B، مع إجمالي عرض 20000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.89M.

سجل سعر Financie Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00647955
$ 0.00647955$ 0.00647955

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-4.28%

-4.39%

-4.39%

سجل سعر Financie Token (FNCT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Financie Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Financie Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Financie Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Financie Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.28%
30 يوم$ 0-13.35%
60 يوم$ 0-54.46%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Financie Token

Financie Token (FNCT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FNCT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFinancie Token (FNCT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Financie Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Financie Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FNCT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Financie Token.

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المصدر Financie Token (FNCT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemGovernancePolygon Ecosystem

نبذة عن Financie Token

ما هو السعر الحالي لـ Financie Token في البث المباشر؟

يبلغ سعر Financie Token $، مسجلًا تحركًا في السعر بنسبة -4.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كم تبلغ حركة التداول اليومية المتاحة؟

تم تداول ما مجموعه $-- عبر بورصات رئيسية، مما يشير إلى مشاركة نشطة في السوق وسيولة مستمرة.

ما مدى سيولة سوق FNCT؟

يعكس درجة السيولة التي تبلغ --/100 مدى عمق كتب الأوامر، وكفاءة تنفيذ الطلبات الكبيرة، وضيق فروق الأسعار على أزواج التداول الرئيسية.

ماذا يدل نطاق التداول اليومي؟

يبرز التحرك السعري بين $ و$ مستويات التقلبات الحالية والزخم داخل اليوم.

ما هو الترتيب الحالي لـ Financie Token في السوق؟

يحتل حاليًا المرتبة #3402، مدعومًا برسملة سوقية تبلغ $600687.

ما دور المعروض في استقرار السعر؟

يؤثر المعروض المتداول من رموز 4160310327.0 بشكل مباشر على سلوك السعر، خاصة في فترات الطلب المرتفع أو الندرة.

ما العوامل التي تؤثر على ملف سيولة Financie Token؟

تعتمد السيولة على نشاط صانعي السوق، وتنوع أزواج التداول، وعمق البورصة، ومشاركة النظام البيئي لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Financie Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:35:43 (UTC+8)

تحديثات Financie Token (FNCT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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