سعر Financie Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Financie Token (FNCT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FNCT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FNCT.

يحتل Financie Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 600,687، مع عرض متداول قدره 4.16B FNCT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FNCT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00647955، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FNCT بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-4.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.12K.

معلومات سوق Financie Token (FNCT)

القيمة السوقية $ 600.69K$ 600.69K $ 600.69K الحجم (24 ساعة) $ 3.12K$ 3.12K $ 3.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M إمداد دورة التداول 4.16B 4.16B 4.16B إجمالي العرض 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Financie Token هي $ 600.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.12K. العرض المتداول لـ FNCT يبلغ 4.16B، مع إجمالي عرض 20000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.89M.