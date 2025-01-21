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سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) المباشر لليوم هو USD 0.01383325 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.48 - تغيير سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM خلال اليوم هو -37.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM مقابل USD هو $ -0.00814006009405898 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM مقابل USD هو $ -0.0058497079 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM مقابل USD هو $ -0.0091860706 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM مقابل USD هو $ -0.11675731457693255 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00814006009405898 -37.04% 30 يوم $ -0.0058497079 -42.28% 60 يوم $ -0.0091860706 -66.40% 90 يوم $ -0.11675731457693255 -89.40%

تحليل سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00141221$ 0.00141221 $ 0.00141221 24 ساعة مرتفع $ 0.02197331$ 0.02197331 $ 0.02197331 عالية طوال الوقت $ 10.88$ 10.88 $ 10.88 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -37.04% تغير السعر (7 أيام) -44.19%

معلومات سوق FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: