سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS)
سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) المباشر لليوم هو USD 0.01383325. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.48
- تغيير سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM خلال اليوم هو -37.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM مقابل USD هو $ -0.00814006009405898 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM مقابل USD هو $ -0.0058497079 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM مقابل USD هو $ -0.0091860706 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM مقابل USD هو $ -0.11675731457693255 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00814006009405898
|-37.04%
|30 يوم
|$ -0.0058497079
|-42.28%
|60 يوم
|$ -0.0091860706
|-66.40%
|90 يوم
|$ -0.11675731457693255
|-89.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-37.04%
-44.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Financial Transactions System is a proof of stake Block Chain Platform. It Combines Leading-Edge Technologies to Provide Unparalleled Security and Stability to Decentralized Applications, Systems and Societies.
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