سعر Finance Blocks (FBX)
سعر Finance Blocks (FBX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Finance Blocks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.11K
- تغيير سعر Finance Blocks خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Finance Blocks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Finance Blocks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Finance Blocks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Finance Blocks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-49.32%
|60 يوم
|$ 0
|-14.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Finance Blocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.02%
-3.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Finance Blocks works as a Platform as a Service (PaaS) solution to Rural Financial Institutions through which they can digitize their banking process. Finance Blocks is backed by cutting-edge technology that enables institutions to provide seamless financial offerings to rural populations. Finance Blocks has integrated Polygon protocol and intends to push all information to the Ethereum Blockchain.The platform connects seamlessly with national identity systems and extends a secure repository for user identification data on the blockchain.
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