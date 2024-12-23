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سعر Filter AI (FILTER) المباشر لليوم هو USD 0.00813397 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 567.67K . يتم تحديث سعر FILTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Filter AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 574.81 - تغيير سعر Filter AI خلال اليوم هو +3.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.80M

أداء سعر Filter AI (FILTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Filter AI مقابل USD هو $ +0.00030169 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Filter AI مقابل USD هو $ -0.0012499837 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Filter AI مقابل USD هو $ -0.0042180889 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Filter AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030169 +3.85% 30 يوم $ -0.0012499837 -15.36% 60 يوم $ -0.0042180889 -51.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Filter AI (FILTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Filter AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00778031$ 0.00778031 $ 0.00778031 24 ساعة مرتفع $ 0.00833292$ 0.00833292 $ 0.00833292 عالية طوال الوقت $ 0.04696826$ 0.04696826 $ 0.04696826 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) +3.85% تغير السعر (7 أيام) -14.45%

معلومات سوق Filter AI (FILTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: