سعر Filter AI (FILTER)
سعر Filter AI (FILTER) المباشر لليوم هو USD 0.00813397. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 567.67K. يتم تحديث سعر FILTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Filter AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 574.81
- تغيير سعر Filter AI خلال اليوم هو +3.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.80M
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خلال اليوم، كان سعر Filter AI مقابل USD هو $ +0.00030169 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Filter AI مقابل USD هو $ -0.0012499837 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Filter AI مقابل USD هو $ -0.0042180889 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Filter AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030169
|+3.85%
|30 يوم
|$ -0.0012499837
|-15.36%
|60 يوم
|$ -0.0042180889
|-51.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Filter AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
+3.85%
-14.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Filter AI specializes in developing advanced AI bots and agents to enhance data management and provide valuable insights. By utilizing large language models (LLMs), intelligent agents, and SQL queries, their solutions streamline interactions and deliver practical, actionable information. Filter AI focuses on improving how both individuals and projects handle and understand data, making these processes more efficient and user-friendly.
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