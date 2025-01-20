سعر Filipcoin (FCP)
سعر Filipcoin (FCP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Filipcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.52K
- تغيير سعر Filipcoin خلال اليوم هو -3.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Filipcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Filipcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Filipcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Filipcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.78%
|30 يوم
|$ 0
|+0.67%
|60 يوم
|$ 0
|+12.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Filipcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.11%
-3.78%
-1.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FILIPCOIN is creating a blockchain ecosystem for mobile application services in the service economy sector. Unlike other projects in the cryptocurrency world, FILIPCOIN holders already gains automatic access to a developed and fully-functional application for small businesses and entrepreneurs, with additional uses and benefits in the pipeline. However, as we will detail in this Whitepaper, we intend to introduce additional functionalities and progressively integrate the application into the Ethereum blockchain.
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