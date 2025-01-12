سعر Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL)
سعر Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) المباشر لليوم هو USD 0.04217538. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.36K. يتم تحديث سعر SFIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Filecoin Standard Full Hashrate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.79
- تغيير سعر Filecoin Standard Full Hashrate خلال اليوم هو +2.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00M
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خلال اليوم، كان سعر Filecoin Standard Full Hashrate مقابل USD هو $ +0.00108473 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Filecoin Standard Full Hashrate مقابل USD هو $ -0.0109516767 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Filecoin Standard Full Hashrate مقابل USD هو $ -0.0045394668 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Filecoin Standard Full Hashrate مقابل USD هو $ -0.02091388127833339 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00108473
|+2.64%
|30 يوم
|$ -0.0109516767
|-25.96%
|60 يوم
|$ -0.0045394668
|-10.76%
|90 يوم
|$ -0.02091388127833339
|-33.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Filecoin Standard Full Hashrate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+2.64%
-22.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SFIL Aims to Build a More Transparent, Efficient and Free Filecoin Mining Ecosystem.
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