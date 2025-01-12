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سعر Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) المباشر لليوم هو USD 0.04217538 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.36K . يتم تحديث سعر SFIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Filecoin Standard Full Hashrate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.79 - تغيير سعر Filecoin Standard Full Hashrate خلال اليوم هو +2.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00M

أداء سعر Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Filecoin Standard Full Hashrate مقابل USD هو $ +0.00108473 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Filecoin Standard Full Hashrate مقابل USD هو $ -0.0109516767 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Filecoin Standard Full Hashrate مقابل USD هو $ -0.0045394668 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Filecoin Standard Full Hashrate مقابل USD هو $ -0.02091388127833339 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00108473 +2.64% 30 يوم $ -0.0109516767 -25.96% 60 يوم $ -0.0045394668 -10.76% 90 يوم $ -0.02091388127833339 -33.14%

تحليل سعر Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Filecoin Standard Full Hashrate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04108257$ 0.04108257 $ 0.04108257 24 ساعة مرتفع $ 0.04786737$ 0.04786737 $ 0.04786737 عالية طوال الوقت $ 7.28$ 7.28 $ 7.28 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +2.64% تغير السعر (7 أيام) -22.17%

معلومات سوق Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: