توكنوميكس Fight Of The Ages (FOTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fight Of The Ages (FOTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fight Of The Ages (FOTA) FOTA - Fight Of The Ages! FOTA is a AAA Metaverse Gaming E-sport project under the Hybrid of MOBA-RPG that is integrated with #MicrosoftMesh (MR) Technolog الموقع الرسمي: https://www.fota.io اشتر FOTA الآن!

توكنوميكس Fight Of The Ages (FOTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fight Of The Ages (FOTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 149.16 $ 149.16 $ 149.16 إجمالي العرض: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M العرض المتداول: $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 299.40 $ 299.40 $ 299.40 أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.790258 $ 0.790258 $ 0.790258 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Fight Of The Ages (FOTA)

توكنوميكس Fight Of The Ages (FOTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fight Of The Ages (FOTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FOTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FOTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FOTA، استكشف السعر المباشر لتوكن FOTA!

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