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سعر Fight Of The Ages (FOTA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 216.18 . يتم تحديث سعر FOTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fight Of The Ages الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.18 - تغيير سعر Fight Of The Ages خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.97M

أداء سعر Fight Of The Ages (FOTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fight Of The Ages مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fight Of The Ages مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fight Of The Ages مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fight Of The Ages مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +17.05% 60 يوم $ 0 -17.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fight Of The Ages (FOTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fight Of The Ages: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.790258$ 0.790258 $ 0.790258 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Fight Of The Ages (FOTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: