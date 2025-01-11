سعر Fight Of The Ages (FOTA)
سعر Fight Of The Ages (FOTA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 216.18. يتم تحديث سعر FOTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fight Of The Ages الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.18
- تغيير سعر Fight Of The Ages خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.97M
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خلال اليوم، كان سعر Fight Of The Ages مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fight Of The Ages مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fight Of The Ages مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fight Of The Ages مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+17.05%
|60 يوم
|$ 0
|-17.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fight Of The Ages: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FOTA - Fight Of The Ages! FOTA is a AAA Metaverse Gaming E-sport project under the Hybrid of MOBA-RPG that is integrated with #MicrosoftMesh (MR) Technolog
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