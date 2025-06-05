احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FIBO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FIBO.

سعر FibSwap DEX (FIBO) المباشر لليوم هو USD 0.00348099 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FIBO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FibSwap DEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FibSwap DEX خلال اليوم هو -8.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FibSwap DEX (FIBO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FibSwap DEX مقابل USD هو $ -0.000321058894657626 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FibSwap DEX مقابل USD هو $ -0.0028389958 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FibSwap DEX مقابل USD هو $ +0.0020762580 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FibSwap DEX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000321058894657626 -8.44% 30 يوم $ -0.0028389958 -81.55% 60 يوم $ +0.0020762580 +59.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FibSwap DEX (FIBO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FibSwap DEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00319175$ 0.00319175 $ 0.00319175 24 ساعة مرتفع $ 0.0039917$ 0.0039917 $ 0.0039917 عالية طوال الوقت $ 0.10549$ 0.10549 $ 0.10549 تغير السعر (1 ساعة) -7.44% تغير السعر (1يوم) -8.44% تغير السعر (7 أيام) -6.94%

معلومات سوق FibSwap DEX (FIBO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: