سعر FibSwap DEX (FIBO)
سعر FibSwap DEX (FIBO) المباشر لليوم هو USD 0.00348099. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FIBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FibSwap DEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FibSwap DEX خلال اليوم هو -8.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FibSwap DEX مقابل USD هو $ -0.000321058894657626 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FibSwap DEX مقابل USD هو $ -0.0028389958 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FibSwap DEX مقابل USD هو $ +0.0020762580 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FibSwap DEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000321058894657626
|-8.44%
|30 يوم
|$ -0.0028389958
|-81.55%
|60 يوم
|$ +0.0020762580
|+59.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FibSwap DEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.44%
-8.44%
-6.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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