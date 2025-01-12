سعر Fiber Network (FIBER)
سعر Fiber Network (FIBER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.90K. يتم تحديث سعر FIBER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fiber Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.48
- تغيير سعر Fiber Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.52M
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خلال اليوم، كان سعر Fiber Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fiber Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fiber Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fiber Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-7.26%
|60 يوم
|$ 0
|+25.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fiber Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Fiber Network, a pioneering DeFi initiative set to revolutionize both cloud computing and decentralized finance. Fiber Network stands at the forefront of technological innovation, providing a state-of-the-art solution that enhances your digital operations with unparalleled speed and security. What is Fiber Network? We are an advanced DeFi platform offering premium computing environments that combine exceptional network performance with stringent privacy measures. Our flagship offering, 'Personal Space,' provides clients with access to high-speed, secure computing resources, including top-tier Wi-Fi and comprehensive VPN protection. This solution addresses the common issues of personal device vulnerabilities and slow internet speeds, ensuring that users benefit from optimized performance and encrypted data protection through our sophisticated fiber-optic infrastructure.
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