سعر Fiat24 USD (USD24)
سعر Fiat24 USD (USD24) المباشر لليوم هو USD 0.995505. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USD24 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fiat24 USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 579.50
- تغيير سعر Fiat24 USD خلال اليوم هو +0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ +0.00454201 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ +0.0026857729 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ +0.0066389232 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00454201
|+0.46%
|30 يوم
|$ +0.0026857729
|+0.27%
|60 يوم
|$ +0.0066389232
|+0.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fiat24 USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.46%
+0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fiat24 is a Swiss payment platform offering cash accounts. The product Fiat24 is owned and maintained by SR Saphirstein AG in Zurich, Switzerland. SR Saphirstein AG holds a Fintech license by the Swiss Market Supervisory Authority (FINMA). Fiat24 tokenises the clients` deposits which are owned and controlled by the clients. Therefore, Fiat24 issues ERC20 tokens USD24, EUR24, CHF24 and GBP24 for the clients` deposits. The tokens are used for P2P as well as merchant payments.
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