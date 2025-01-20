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سعر Fiat24 USD (USD24) المباشر لليوم هو USD 0.995505 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USD24 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fiat24 USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 579.50 - تغيير سعر Fiat24 USD خلال اليوم هو +0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fiat24 USD (USD24) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ +0.00454201 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ +0.0026857729 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ +0.0066389232 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00454201 +0.46% 30 يوم $ +0.0026857729 +0.27% 60 يوم $ +0.0066389232 +0.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fiat24 USD (USD24)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fiat24 USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.990264$ 0.990264 $ 0.990264 24 ساعة مرتفع $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 عالية طوال الوقت $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.46% تغير السعر (7 أيام) +0.03%

معلومات سوق Fiat24 USD (USD24)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: