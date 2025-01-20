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سعر Fiat24 USD (USD24)

USD

مخطط سعر Fiat24 USD (USD24) المباشر

$0.995505
$0.995505$0.995505
+0.40%(1D)

سعر Fiat24 USD (USD24) لليوم

سعر Fiat24 USD (USD24) المباشر لليوم هو USD 0.995505. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USD24 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fiat24 USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 579.50
- تغيير سعر Fiat24 USD خلال اليوم هو +0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Fiat24 USD (USD24) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ +0.00454201 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ +0.0026857729 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ +0.0066389232 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fiat24 USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00454201+0.46%
30 يوم$ +0.0026857729+0.27%
60 يوم$ +0.0066389232+0.67%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Fiat24 USD (USD24)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fiat24 USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.990264
$ 0.990264$ 0.990264

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

-0.01%

+0.46%

+0.03%

معلومات سوق Fiat24 USD (USD24)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 579.50
$ 579.50$ 579.50

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ما هو Fiat24 USD ( USD24 )

Fiat24 is a Swiss payment platform offering cash accounts. The product Fiat24 is owned and maintained by SR Saphirstein AG in Zurich, Switzerland. SR Saphirstein AG holds a Fintech license by the Swiss Market Supervisory Authority (FINMA). Fiat24 tokenises the clients` deposits which are owned and controlled by the clients. Therefore, Fiat24 issues ERC20 tokens USD24, EUR24, CHF24 and GBP24 for the clients` deposits. The tokens are used for P2P as well as merchant payments.

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المصدر Fiat24 USD (USD24)

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عملة USD24 إلى العملات المحلية

1 USD24 إلى AUD
A$1.60276305
1 USD24 إلى GBP
0.8163141
1 USD24 إلى EUR
0.96563985
1 USD24 إلى USD
$0.995505
1 USD24 إلى MYR
RM4.4797725
1 USD24 إلى TRY
35.4001578
1 USD24 إلى JPY
¥155.6173416
1 USD24 إلى RUB
102.2980938
1 USD24 إلى INR
86.18086785
1 USD24 إلى IDR
Rp16,319.7514872
1 USD24 إلى PHP
58.24699755
1 USD24 إلى EGP
￡E.50.14358685
1 USD24 إلى BRL
R$6.04271535
1 USD24 إلى CAD
C$1.4335272
1 USD24 إلى BDT
120.94390245
1 USD24 إلى NGN
1,550.62845315
1 USD24 إلى UAH
41.9107605
1 USD24 إلى VES
Bs54.752775
1 USD24 إلى PKR
Rs277.3676031
1 USD24 إلى KZT
528.1154025
1 USD24 إلى THB
฿34.33496745
1 USD24 إلى TWD
NT$32.76206955
1 USD24 إلى CHF
Fr0.90590955
1 USD24 إلى HKD
HK$7.7450289
1 USD24 إلى MAD
.د.م9.9948702