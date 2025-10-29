معلومات سعر FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.0023592 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.56% تغير السعر (1يوم) -1.58% تغير السعر (7 أيام) +6.09%

سعر FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RAGEGUY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRAGEGUY على الإطلاق هو $ 0.0023592، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RAGEGUY +1.56% على مدار الساعة الماضية، -1.58% على مدار 24 ساعة، و +6.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY)

القيمة السوقية $ 17.02K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.02K إمداد دورة التداول 999.41M إجمالي العرض 999,412,588.734957

القيمة السوقية الحالية لـ FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU هي $ 17.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RAGEGUY يبلغ 999.41M، مع إجمالي عرض 999412588.734957. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.02K.