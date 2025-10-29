معلومات سعر Ferretcoin (FEC) في (USD)

سعر Ferretcoin (FEC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FEC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFEC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FEC +0.05% على مدار الساعة الماضية، -0.01% على مدار 24 ساعة، و -3.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ferretcoin (FEC)

القيمة السوقية الحالية لـ Ferretcoin هي $ 5.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FEC يبلغ 999.41M، مع إجمالي عرض 999406354.708065. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.60K.