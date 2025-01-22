سعر Ferret AI (FERRET)
سعر Ferret AI (FERRET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FERRET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ferret AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.20
- تغيير سعر Ferret AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ferret AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ferret AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ferret AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ferret AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.44%
|60 يوم
|$ 0
|-25.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ferret AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ferret AI researchers quietly revealed ‘Ferret’. Ferret is a new open-source multimodal LLM that can use regions of images for queries.With this, and the recent rumors of an upgraded version of Siri at WWDC.
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