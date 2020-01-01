توكنوميكس Fenix (FNX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fenix (FNX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fenix (FNX) Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees. الموقع الرسمي: https://www.fenixfinance.io/ اشتر FNX الآن!

توكنوميكس Fenix (FNX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fenix (FNX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.13K $ 16.13K $ 16.13K إجمالي العرض: $ 156.47M $ 156.47M $ 156.47M العرض المتداول: $ 20.16M $ 20.16M $ 20.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 125.15K $ 125.15K $ 125.15K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.078964 $ 0.078964 $ 0.078964 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00079981 $ 0.00079981 $ 0.00079981 معرفة المزيد عن سعر Fenix (FNX)

توكنوميكس Fenix (FNX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fenix (FNX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FNX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FNX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FNX، استكشف السعر المباشر لتوكن FNX!

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