سعر Fenix (FNX)
سعر Fenix (FNX) المباشر لليوم هو USD 0.059382. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 928.75K. يتم تحديث سعر FNX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fenix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.29K
- تغيير سعر Fenix خلال اليوم هو -4.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.64M
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خلال اليوم، كان سعر Fenix مقابل USD هو $ -0.00262667100677105 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fenix مقابل USD هو $ +0.0001426533 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fenix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fenix مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00262667100677105
|-4.23%
|30 يوم
|$ +0.0001426533
|+0.24%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fenix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-4.23%
-16.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.
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