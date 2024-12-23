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سعر Fenix (FNX) المباشر لليوم هو USD 0.059382 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 928.75K . يتم تحديث سعر FNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fenix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.29K - تغيير سعر Fenix خلال اليوم هو -4.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.64M

أداء سعر Fenix (FNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fenix مقابل USD هو $ -0.00262667100677105 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fenix مقابل USD هو $ +0.0001426533 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fenix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fenix مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00262667100677105 -4.23% 30 يوم $ +0.0001426533 +0.24% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fenix (FNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fenix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.058384$ 0.058384 $ 0.058384 24 ساعة مرتفع $ 0.063442$ 0.063442 $ 0.063442 عالية طوال الوقت $ 0.078964$ 0.078964 $ 0.078964 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -4.23% تغير السعر (7 أيام) -16.08%

معلومات سوق Fenix (FNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: