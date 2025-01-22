سعر Fellaz (FLZ)
سعر Fellaz (FLZ) المباشر لليوم هو USD 1.99. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fellaz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47M
- تغيير سعر Fellaz خلال اليوم هو -0.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fellaz مقابل USD هو $ -0.019910439154447 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fellaz مقابل USD هو $ -0.0331396690 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fellaz مقابل USD هو $ -0.2046931910 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fellaz مقابل USD هو $ -0.4429208055707654 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.019910439154447
|-0.99%
|30 يوم
|$ -0.0331396690
|-1.66%
|60 يوم
|$ -0.2046931910
|-10.28%
|90 يوم
|$ -0.4429208055707654
|-18.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fellaz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-0.99%
-2.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fellaz is a platform for creators and their audiences, enabling the development of diverse and unique entertainment content across various mediums such as films, music, games, sports and more.
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