سعر FELLA (FELLA)
سعر FELLA (FELLA) المباشر لليوم هو USD 0.00346989. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FELLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FELLA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.62
- تغيير سعر FELLA خلال اليوم هو +0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FELLA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FELLA مقابل USD هو $ -0.0000882323 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FELLA مقابل USD هو $ -0.0005096997 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FELLA مقابل USD هو $ +0.0002359042101635824 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.37%
|30 يوم
|$ -0.0000882323
|-2.54%
|60 يوم
|$ -0.0005096997
|-14.68%
|90 يوم
|$ +0.0002359042101635824
|+7.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FELLA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.37%
+3.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FELLA, the primary currency for the Based Fellas ecosystem. Provides a medium to funnel utility fees into a liquid asset and reward all Based Fellas.
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