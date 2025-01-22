سعر Felix the lazer cat ($PEOW)
سعر Felix the lazer cat ($PEOW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $PEOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Felix the lazer cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.47K
- تغيير سعر Felix the lazer cat خلال اليوم هو +9.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Felix the lazer cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Felix the lazer cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Felix the lazer cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Felix the lazer cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.88%
|30 يوم
|$ 0
|-15.46%
|60 يوم
|$ 0
|-46.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Felix the lazer cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+9.88%
-17.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PEOW is a community token centered around the iconic character Felix, a cat known for understanding laser technology. Its goal is to foster a community-driven meme while also contributing to charitable causes. PEOW aims to become a prominent ambassador for cryptocurrencies in the philanthropic sector by leveraging the power of memes.
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