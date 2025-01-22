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سعر Felix the lazer cat ($PEOW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $PEOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Felix the lazer cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.47K - تغيير سعر Felix the lazer cat خلال اليوم هو +9.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Felix the lazer cat ($PEOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Felix the lazer cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Felix the lazer cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Felix the lazer cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Felix the lazer cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.88% 30 يوم $ 0 -15.46% 60 يوم $ 0 -46.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Felix the lazer cat ($PEOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Felix the lazer cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0055291$ 0.0055291 $ 0.0055291 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +9.88% تغير السعر (7 أيام) -17.56%

معلومات سوق Felix the lazer cat ($PEOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: