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سعر Felicette the Space Cat (FELICETTE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.82K . يتم تحديث سعر FELICETTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Felicette the Space Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.03 - تغيير سعر Felicette the Space Cat خلال اليوم هو +3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 688.63M

أداء سعر Felicette the Space Cat (FELICETTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Felicette the Space Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Felicette the Space Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Felicette the Space Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Felicette the Space Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.51% 30 يوم $ 0 -3.41% 60 يوم $ 0 -11.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Felicette the Space Cat (FELICETTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Felicette the Space Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00185156$ 0.00185156 $ 0.00185156 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +3.51% تغير السعر (7 أيام) -11.53%

معلومات سوق Felicette the Space Cat (FELICETTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: