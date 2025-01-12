سعر Felicette the Space Cat (FELICETTE)
سعر Felicette the Space Cat (FELICETTE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.82K. يتم تحديث سعر FELICETTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Felicette the Space Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.03
- تغيير سعر Felicette the Space Cat خلال اليوم هو +3.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 688.63M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FELICETTE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FELICETTE.
خلال اليوم، كان سعر Felicette the Space Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Felicette the Space Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Felicette the Space Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Felicette the Space Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.51%
|30 يوم
|$ 0
|-3.41%
|60 يوم
|$ 0
|-11.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Felicette the Space Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+3.51%
-11.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FELICETTE إلى AUD
A$--
|1 FELICETTE إلى GBP
￡--
|1 FELICETTE إلى EUR
€--
|1 FELICETTE إلى USD
$--
|1 FELICETTE إلى MYR
RM--
|1 FELICETTE إلى TRY
₺--
|1 FELICETTE إلى JPY
¥--
|1 FELICETTE إلى RUB
₽--
|1 FELICETTE إلى INR
₹--
|1 FELICETTE إلى IDR
Rp--
|1 FELICETTE إلى PHP
₱--
|1 FELICETTE إلى EGP
￡E.--
|1 FELICETTE إلى BRL
R$--
|1 FELICETTE إلى CAD
C$--
|1 FELICETTE إلى BDT
৳--
|1 FELICETTE إلى NGN
₦--
|1 FELICETTE إلى UAH
₴--
|1 FELICETTE إلى VES
Bs--
|1 FELICETTE إلى PKR
Rs--
|1 FELICETTE إلى KZT
₸--
|1 FELICETTE إلى THB
฿--
|1 FELICETTE إلى TWD
NT$--
|1 FELICETTE إلى CHF
Fr--
|1 FELICETTE إلى HKD
HK$--
|1 FELICETTE إلى MAD
.د.م--