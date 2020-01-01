توكنوميكس Feisty Doge NFT (NFD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Feisty Doge NFT (NFD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Feisty Doge NFT (NFD) Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art الموقع الرسمي: https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346 اشتر NFD الآن!

توكنوميكس Feisty Doge NFT (NFD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Feisty Doge NFT (NFD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M إجمالي العرض: $ 100.01B $ 100.01B $ 100.01B العرض المتداول: $ 56.04B $ 56.04B $ 56.04B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.49M $ 18.49M $ 18.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00103774 $ 0.00103774 $ 0.00103774 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 السعر الحالي: $ 0.00018474 $ 0.00018474 $ 0.00018474 معرفة المزيد عن سعر Feisty Doge NFT (NFD)

توكنوميكس Feisty Doge NFT (NFD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Feisty Doge NFT (NFD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NFD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NFD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NFD، استكشف السعر المباشر لتوكن NFD!

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