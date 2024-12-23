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سعر Feisty Doge NFT (NFD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.65M . يتم تحديث سعر NFD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Feisty Doge NFT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.33K - تغيير سعر Feisty Doge NFT خلال اليوم هو -0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 56.04B

أداء سعر Feisty Doge NFT (NFD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Feisty Doge NFT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Feisty Doge NFT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Feisty Doge NFT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Feisty Doge NFT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.91% 30 يوم $ 0 -63.79% 60 يوم $ 0 +1.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Feisty Doge NFT (NFD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Feisty Doge NFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00103774$ 0.00103774 $ 0.00103774 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) -0.91% تغير السعر (7 أيام) -3.99%

معلومات سوق Feisty Doge NFT (NFD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: