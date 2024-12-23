سعر Feisty Doge NFT (NFD)
سعر Feisty Doge NFT (NFD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.65M. يتم تحديث سعر NFD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Feisty Doge NFT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.33K
- تغيير سعر Feisty Doge NFT خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 56.04B
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خلال اليوم، كان سعر Feisty Doge NFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Feisty Doge NFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Feisty Doge NFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Feisty Doge NFT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.91%
|30 يوم
|$ 0
|-63.79%
|60 يوم
|$ 0
|+1.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Feisty Doge NFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
-0.91%
-3.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art
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