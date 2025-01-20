سعر feetcoin (FEETCOIN)
سعر feetcoin (FEETCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 911.20K. يتم تحديث سعر FEETCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق feetcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 342.66K
- تغيير سعر feetcoin خلال اليوم هو -51.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر feetcoin مقابل USD هو $ -0.000950867607404537 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر feetcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر feetcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر feetcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000950867607404537
|-51.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر feetcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-13.48%
-51.06%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Feetcoin is a playful and community-driven meme token designed to unite and engage members of the Solana ecosystem. By leveraging the universal appeal of humor and creativity, Feetcoin centers its efforts on sharing entertaining and lighthearted foot memes. Additionally, it fosters unique collaborations with foot models to bring an extra layer of engagement and novelty to its community-building efforts.
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