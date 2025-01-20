احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FEETCOIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FEETCOIN.

سعر feetcoin (FEETCOIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 911.20K . يتم تحديث سعر FEETCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق feetcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 342.66K - تغيير سعر feetcoin خلال اليوم هو -51.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر feetcoin (FEETCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر feetcoin مقابل USD هو $ -0.000950867607404537 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر feetcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر feetcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر feetcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000950867607404537 -51.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر feetcoin (FEETCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر feetcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0018627$ 0.0018627 $ 0.0018627 عالية طوال الوقت $ 0.00329568$ 0.00329568 $ 0.00329568 تغير السعر (1 ساعة) -13.48% تغير السعر (1يوم) -51.06% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق feetcoin (FEETCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: