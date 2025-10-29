سعر Feels Good المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOOD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOOD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Feels Good المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOOD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOOD بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Feels Good (GOOD)

السعر المباشر لـ 1 GOOD إلى USD:

$0.00013847
$0.00013847
-8.40%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Feels Good (GOOD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:52:00 (UTC+8)

معلومات سعر Feels Good (GOOD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.45%

-8.42%

-29.37%

-29.37%

سعر Feels Good (GOOD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOOD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOOD على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOOD +0.45% على مدار الساعة الماضية، -8.42% على مدار 24 ساعة، و -29.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Feels Good (GOOD)

$ 138.46K
$ 138.46K

--
--

$ 138.46K
$ 138.46K

999.97M
999.97M

999,970,362.044879
999,970,362.044879

القيمة السوقية الحالية لـ Feels Good هي $ 138.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOOD يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999970362.044879. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 138.46K.

سجل سعر Feels Good (GOOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Feels Good مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Feels Good مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Feels Good مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Feels Good مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-8.42%
30 يوم$ 0-29.94%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Feels Good ( GOOD )

Feels Good is an ode to classic old school memes. It originates from 4chan sometime in 2011 and became a staple within threads and on comments. The meme shows a man looking very satisfied while touching his face with both hands. This OG meme is one of the most recognisable faces on the internet and the iconic gesture captures pure contentment and satisfaction. This OG meme launched on PumpFun on 15th May 2024 but recently bonded [11th September 2025]. The meme has been immortalised over the years and used frequently within both Web2 and Web3 worlds.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Feels Good (GOOD)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Feels Good (USD)

كم ستكون قيمة Feels Good (GOOD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Feels Good (GOOD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Feels Good.

تحقق الآن من توقعات سعر Feels Good!

عملة GOOD إلى العملات المحلية

توكنوميكس Feels Good (GOOD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Feels Good (GOOD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GOOD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Feels Good (GOOD)

كم يساوي Feels Good (GOOD) اليوم؟
سعر GOOD المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GOOD إلى USD الحالي؟
سعر GOOD إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Feels Good ؟
القيمة السوقية لعملة GOOD هي $ 138.46K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GOOD؟
العرض المتداول لتوكن GOOD هو 999.97M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GOOD؟
حقق GOOD سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GOOD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 GOOD.
ما هو حجم تداول GOOD؟
حجم تداول GOOD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GOOD هذا العام؟
قد يرتفع GOOD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GOOD لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:52:00 (UTC+8)

تحديثات Feels Good (GOOD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,045.00

$4,004.72

$0.04030

$194.45

$3.2618

