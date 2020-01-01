توكنوميكس Feeder Finance (FEED)

توكنوميكس Feeder Finance (FEED)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Feeder Finance (FEED)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
USD

معلومات Feeder Finance (FEED)

  • Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors.

  • Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis

  • Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term.

  • We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto

Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31

الموقع الرسمي:
https://feeder.finance/

توكنوميكس Feeder Finance (FEED) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Feeder Finance (FEED)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 35.37K
$ 35.37K$ 35.37K
إجمالي العرض:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
العرض المتداول:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 35.37K
$ 35.37K$ 35.37K
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.552431
$ 0.552431$ 0.552431
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0
$ 0$ 0
السعر الحالي:
$ 0.00035369
$ 0.00035369$ 0.00035369

توكنوميكس Feeder Finance (FEED): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Feeder Finance (FEED) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن FEED التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FEED التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FEED، استكشف السعر المباشر لتوكن FEED!

توقعات سعر FEED

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه FEED؟ تجمع صفحة توقعات أسعار FEED الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

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