سعر Feeder Finance (FEED)
سعر Feeder Finance (FEED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.80K. يتم تحديث سعر FEED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Feeder Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.21
- تغيير سعر Feeder Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Feeder Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Feeder Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Feeder Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Feeder Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.22%
|60 يوم
|$ 0
|+5.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Feeder Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
- Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31
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