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سعر Feeder Finance (FEED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.80K . يتم تحديث سعر FEED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Feeder Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.21 - تغيير سعر Feeder Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Feeder Finance (FEED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Feeder Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Feeder Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Feeder Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Feeder Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -9.22% 60 يوم $ 0 +5.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Feeder Finance (FEED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Feeder Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.552431$ 0.552431 $ 0.552431 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.04%

معلومات سوق Feeder Finance (FEED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: