سعر Feed The People اليوم

السعر المباشر لمشروع Feed The People (FTP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FTP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FTP.

يحتل Feed The People حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64,370، مع عرض متداول قدره 999.78M FTP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FTP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01172217، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FTP بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-9.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Feed The People (FTP)

القيمة السوقية $ 64.37K$ 64.37K $ 64.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.37K$ 64.37K $ 64.37K إمداد دورة التداول 999.78M 999.78M 999.78M إجمالي العرض 999,780,974.603839 999,780,974.603839 999,780,974.603839

القيمة السوقية الحالية لـ Feed The People هي $ 64.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FTP يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999780974.603839. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.37K.