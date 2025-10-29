معلومات سعر FEED GAZA (GAZA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00292393$ 0.00292393 $ 0.00292393 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.62% تغير السعر (1يوم) -1.60% تغير السعر (7 أيام) -18.97% تغير السعر (7 أيام) -18.97%

سعر FEED GAZA (GAZA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GAZA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGAZA على الإطلاق هو $ 0.00292393، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GAZA +1.62% على مدار الساعة الماضية، -1.60% على مدار 24 ساعة، و -18.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FEED GAZA (GAZA)

القيمة السوقية $ 12.97K$ 12.97K $ 12.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.97K$ 12.97K $ 12.97K إمداد دورة التداول 999.44M 999.44M 999.44M إجمالي العرض 999,437,849.9802225 999,437,849.9802225 999,437,849.9802225

القيمة السوقية الحالية لـ FEED GAZA هي $ 12.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GAZA يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999437849.9802225. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.97K.