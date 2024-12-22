سعر Fedoracoin (TIPS)
سعر Fedoracoin (TIPS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.30K. يتم تحديث سعر TIPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fedoracoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.91K
- تغيير سعر Fedoracoin خلال اليوم هو -2.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 212.27B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TIPS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TIPS.
خلال اليوم، كان سعر Fedoracoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fedoracoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fedoracoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fedoracoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.81%
|30 يوم
|$ 0
|-27.69%
|60 يوم
|$ 0
|-2.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fedoracoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-2.81%
-20.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FedoraCoin (or commonly known as TiPS) is a new cryptocurrency that is based on the Tips Fedora meme. It has very strong resemblance to the popular Dogecoin that was also started based on a joke and online Doge meme. As the name goes, FedoraCoin aims to become the official online tipping currency. It has support for Windows, Linux, and Mac wallets.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TIPS إلى AUD
A$--
|1 TIPS إلى GBP
￡--
|1 TIPS إلى EUR
€--
|1 TIPS إلى USD
$--
|1 TIPS إلى MYR
RM--
|1 TIPS إلى TRY
₺--
|1 TIPS إلى JPY
¥--
|1 TIPS إلى RUB
₽--
|1 TIPS إلى INR
₹--
|1 TIPS إلى IDR
Rp--
|1 TIPS إلى PHP
₱--
|1 TIPS إلى EGP
￡E.--
|1 TIPS إلى BRL
R$--
|1 TIPS إلى CAD
C$--
|1 TIPS إلى BDT
৳--
|1 TIPS إلى NGN
₦--
|1 TIPS إلى UAH
₴--
|1 TIPS إلى VES
Bs--
|1 TIPS إلى PKR
Rs--
|1 TIPS إلى KZT
₸--
|1 TIPS إلى THB
฿--
|1 TIPS إلى TWD
NT$--
|1 TIPS إلى CHF
Fr--
|1 TIPS إلى HKD
HK$--
|1 TIPS إلى MAD
.د.م--