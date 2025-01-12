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سعر FEDJA CAT (FEDJA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.90K . يتم تحديث سعر FEDJA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FEDJA CAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.04K - تغيير سعر FEDJA CAT خلال اليوم هو +3.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر FEDJA CAT (FEDJA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FEDJA CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FEDJA CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FEDJA CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FEDJA CAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.85% 30 يوم $ 0 -45.05% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FEDJA CAT (FEDJA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FEDJA CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00116875$ 0.00116875 $ 0.00116875 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) +3.85% تغير السعر (7 أيام) -38.22%

معلومات سوق FEDJA CAT (FEDJA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: