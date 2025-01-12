سعر FEDJA CAT (FEDJA)
سعر FEDJA CAT (FEDJA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.90K. يتم تحديث سعر FEDJA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FEDJA CAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.04K
- تغيير سعر FEDJA CAT خلال اليوم هو +3.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر FEDJA CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FEDJA CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FEDJA CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FEDJA CAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.85%
|30 يوم
|$ 0
|-45.05%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FEDJA CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
+3.85%
-38.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm.
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