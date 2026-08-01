سعر Federated States of Gapla اليوم

السعر المباشر لمشروع Federated States of Gapla (GAPLA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GAPLA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GAPLA.

يحتل Federated States of Gapla حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,923.56، مع عرض متداول قدره 998.78M GAPLA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GAPLA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00115452، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GAPLA بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-0.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Federated States of Gapla (GAPLA)

القيمة السوقية $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K إمداد دورة التداول 998.78M 998.78M 998.78M إجمالي العرض 998,781,065.0 998,781,065.0 998,781,065.0

القيمة السوقية الحالية لـ Federated States of Gapla هي $ 13.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GAPLA يبلغ 998.78M، مع إجمالي عرض 998781065.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.92K.