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سعر Federal AI (FEDAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FEDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Federal AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 748.18 - تغيير سعر Federal AI خلال اليوم هو +2.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Federal AI (FEDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Federal AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Federal AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Federal AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Federal AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.48% 30 يوم $ 0 -57.10% 60 يوم $ 0 -63.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Federal AI (FEDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Federal AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.066048$ 0.066048 $ 0.066048 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.48% تغير السعر (7 أيام) -17.24%

معلومات سوق Federal AI (FEDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: