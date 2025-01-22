سعر FE TECH (FETS)
سعر FE TECH (FETS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FETS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FE TECH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.41K
- تغيير سعر FE TECH خلال اليوم هو -4.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FE TECH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FE TECH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FE TECH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FE TECH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FE TECH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-4.13%
-4.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"FeTech is a cutting-edge platform designed to bridge the gap between technology and innovation. Our mission is to provide smart, AI-driven solutions for businesses, empowering them to thrive in a digital-first world. With advanced tools for automation, analytics, and decision-making, FeTech redefines how organizations leverage technology to achieve sustainable growth and efficiency." Trade directly through our unique bot, copy trade, Swap tokens, Snipe projects, CA Scanner Our project is utility based with our utilities already live
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