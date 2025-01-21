سعر FCUK (FCUK)
سعر FCUK (FCUK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FCUK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FCUK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.86
- تغيير سعر FCUK خلال اليوم هو -9.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FCUK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FCUK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FCUK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FCUK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.09%
|30 يوم
|$ 0
|+2.63%
|60 يوم
|$ 0
|-19.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FCUK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-9.09%
+26.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FCUK is a community-driven memecoin on Solana backed by the infamous Don’t Fcuk with Felines NFT team and community. Join the movement and become the next $FCUKer.
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