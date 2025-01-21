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سعر FCR Coin (FCR) المباشر لليوم هو USD 0.00159665 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FCR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FCR Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.78K - تغيير سعر FCR Coin خلال اليوم هو -2.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FCR Coin (FCR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FCR Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FCR Coin مقابل USD هو $ -0.0001567758 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FCR Coin مقابل USD هو $ +0.0000086003 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FCR Coin مقابل USD هو $ +0.0000057505879369676 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.46% 30 يوم $ -0.0001567758 -9.81% 60 يوم $ +0.0000086003 +0.54% 90 يوم $ +0.0000057505879369676 +0.36%

تحليل سعر FCR Coin (FCR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FCR Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00159533$ 0.00159533 $ 0.00159533 24 ساعة مرتفع $ 0.0016554$ 0.0016554 $ 0.0016554 عالية طوال الوقت $ 0.00314827$ 0.00314827 $ 0.00314827 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -2.46% تغير السعر (7 أيام) +0.09%

معلومات سوق FCR Coin (FCR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: