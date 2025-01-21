سعر FCR Coin (FCR)
سعر FCR Coin (FCR) المباشر لليوم هو USD 0.00159665. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FCR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FCR Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.78K
- تغيير سعر FCR Coin خلال اليوم هو -2.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FCR Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FCR Coin مقابل USD هو $ -0.0001567758 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FCR Coin مقابل USD هو $ +0.0000086003 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FCR Coin مقابل USD هو $ +0.0000057505879369676 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.46%
|30 يوم
|$ -0.0001567758
|-9.81%
|60 يوم
|$ +0.0000086003
|+0.54%
|90 يوم
|$ +0.0000057505879369676
|+0.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FCR Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-2.46%
+0.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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