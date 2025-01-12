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سعر FC Sion Fan Token (SION) المباشر لليوم هو USD 0.00171762 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.34K . يتم تحديث سعر SION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FC Sion Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43K - تغيير سعر FC Sion Fan Token خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.50M

أداء سعر FC Sion Fan Token (SION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FC Sion Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FC Sion Fan Token مقابل USD هو $ -0.0006925201 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FC Sion Fan Token مقابل USD هو $ -0.0008969298 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FC Sion Fan Token مقابل USD هو $ -0.00256849399051274 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ -0.0006925201 -40.31% 60 يوم $ -0.0008969298 -52.21% 90 يوم $ -0.00256849399051274 -59.92%

تحليل سعر FC Sion Fan Token (SION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FC Sion Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00170282$ 0.00170282 $ 0.00170282 24 ساعة مرتفع $ 0.00172111$ 0.00172111 $ 0.00172111 عالية طوال الوقت $ 0.092934$ 0.092934 $ 0.092934 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -13.55%

معلومات سوق FC Sion Fan Token (SION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: