سعر Fathom Protocol (FTHM)
سعر Fathom Protocol (FTHM) المباشر لليوم هو USD 0.079805. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FTHM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fathom Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 281.08
- تغيير سعر Fathom Protocol خلال اليوم هو +96.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FTHM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FTHM.
خلال اليوم، كان سعر Fathom Protocol مقابل USD هو $ +0.03910599 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fathom Protocol مقابل USD هو $ +0.0688686824 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fathom Protocol مقابل USD هو $ +0.0973877892 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fathom Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03910599
|+96.08%
|30 يوم
|$ +0.0688686824
|+86.30%
|60 يوم
|$ +0.0973877892
|+122.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fathom Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+96.08%
+232.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Governance token for the FXD stablecoin protocol (already listed on Coingecko as Fathom Dollar / FXD)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FTHM إلى AUD
A$0.12848605
|1 FTHM إلى GBP
￡0.0654401
|1 FTHM إلى EUR
€0.07741085
|1 FTHM إلى USD
$0.079805
|1 FTHM إلى MYR
RM0.3591225
|1 FTHM إلى TRY
₺2.82749115
|1 FTHM إلى JPY
¥12.47112735
|1 FTHM إلى RUB
₽8.17921445
|1 FTHM إلى INR
₹6.9095169
|1 FTHM إلى IDR
Rp1,308.2784792
|1 FTHM إلى PHP
₱4.67258275
|1 FTHM إلى EGP
￡E.4.022172
|1 FTHM إلى BRL
R$0.4868105
|1 FTHM إلى CAD
C$0.1149192
|1 FTHM إلى BDT
৳9.6963075
|1 FTHM إلى NGN
₦124.30666215
|1 FTHM إلى UAH
₴3.36058855
|1 FTHM إلى VES
Bs4.30947
|1 FTHM إلى PKR
Rs22.2480379
|1 FTHM إلى KZT
₸42.3588979
|1 FTHM إلى THB
฿2.74449395
|1 FTHM إلى TWD
NT$2.62478645
|1 FTHM إلى CHF
Fr0.07262255
|1 FTHM إلى HKD
HK$0.6208829
|1 FTHM إلى MAD
.د.م0.8012422