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سعر Fathom Protocol (FTHM) المباشر لليوم هو USD 0.079805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FTHM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fathom Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 281.08 - تغيير سعر Fathom Protocol خلال اليوم هو +96.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fathom Protocol (FTHM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fathom Protocol مقابل USD هو $ +0.03910599 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fathom Protocol مقابل USD هو $ +0.0688686824 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fathom Protocol مقابل USD هو $ +0.0973877892 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fathom Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03910599 +96.08% 30 يوم $ +0.0688686824 +86.30% 60 يوم $ +0.0973877892 +122.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fathom Protocol (FTHM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fathom Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04068214$ 0.04068214 $ 0.04068214 24 ساعة مرتفع $ 0.080058$ 0.080058 $ 0.080058 عالية طوال الوقت $ 0.266719$ 0.266719 $ 0.266719 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +96.08% تغير السعر (7 أيام) +232.69%

معلومات سوق Fathom Protocol (FTHM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: