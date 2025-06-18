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سعر FATE on SUI (FATE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 246.63K . يتم تحديث سعر FATE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FATE on SUI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FATE on SUI خلال اليوم هو -39.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر FATE on SUI (FATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FATE on SUI مقابل USD هو $ -0.000159729899453595 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FATE on SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FATE on SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FATE on SUI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000159729899453595 -39.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FATE on SUI (FATE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FATE on SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00195217$ 0.00195217 $ 0.00195217 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -39.30% تغير السعر (7 أيام) -65.56%

معلومات سوق FATE on SUI (FATE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: