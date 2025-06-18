سعر FATE on SUI (FATE)
سعر FATE on SUI (FATE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 246.63K. يتم تحديث سعر FATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FATE on SUI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FATE on SUI خلال اليوم هو -39.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر FATE on SUI مقابل USD هو $ -0.000159729899453595 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FATE on SUI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FATE on SUI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FATE on SUI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000159729899453595
|-39.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FATE on SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-39.30%
-65.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection.
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