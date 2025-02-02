سعر FatalismFTW Elons new character (FTW)
سعر FatalismFTW Elons new character (FTW) المباشر لليوم هو USD 0.00104313. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.31K. يتم تحديث سعر FTW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FatalismFTW Elons new character الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 553.50K
- تغيير سعر FatalismFTW Elons new character خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر FatalismFTW Elons new character مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FatalismFTW Elons new character مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FatalismFTW Elons new character مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FatalismFTW Elons new character مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FatalismFTW Elons new character: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.68%
-1.16%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN!
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