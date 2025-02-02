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سعر FatalismFTW Elons new character (FTW) المباشر لليوم هو USD 0.00104313 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.31K . يتم تحديث سعر FTW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FatalismFTW Elons new character الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 553.50K - تغيير سعر FatalismFTW Elons new character خلال اليوم هو -1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر FatalismFTW Elons new character (FTW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FatalismFTW Elons new character مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FatalismFTW Elons new character مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FatalismFTW Elons new character مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FatalismFTW Elons new character مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FatalismFTW Elons new character (FTW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FatalismFTW Elons new character: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 عالية طوال الوقت $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 تغير السعر (1 ساعة) +1.68% تغير السعر (1يوم) -1.16% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق FatalismFTW Elons new character (FTW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: