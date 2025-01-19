سعر FAT GUY (FATGUY)
سعر FAT GUY (FATGUY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FATGUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FAT GUY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.16
- تغيير سعر FAT GUY خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FAT GUY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FAT GUY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FAT GUY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FAT GUY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.12%
|30 يوم
|$ 0
|+47.12%
|60 يوم
|$ 0
|+1.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FAT GUY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.12%
-4.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FAT GUY ($FATGUY) is a community-driven Memetoken, It raises the voice of fat people by doing meme activity. The goal of this project is to make sure there is no hesitation in eating more or being a fat guy. By doing meme activity the project will raise the voice for fat people. Also, there will be more activities like food contests and much more. Our slogan is "bigger is better" & "fat is the new skinny".
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