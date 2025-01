ما هو FAT GUY ( FATGUY )

FAT GUY ($FATGUY) is a community-driven Memetoken, It raises the voice of fat people by doing meme activity. The goal of this project is to make sure there is no hesitation in eating more or being a fat guy. By doing meme activity the project will raise the voice for fat people. Also, there will be more activities like food contests and much more. Our slogan is "bigger is better" & "fat is the new skinny".

