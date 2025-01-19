سعر Fastlane (LANE)
سعر Fastlane (LANE) المباشر لليوم هو USD 0.04060892. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LANE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fastlane الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.12K
- تغيير سعر Fastlane خلال اليوم هو +6.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fastlane مقابل USD هو $ +0.00241596 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fastlane مقابل USD هو $ +0.0791563931 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fastlane مقابل USD هو $ +0.0583705834 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fastlane مقابل USD هو $ +0.026667595143233252 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00241596
|+6.33%
|30 يوم
|$ +0.0791563931
|+194.92%
|60 يوم
|$ +0.0583705834
|+143.74%
|90 يوم
|$ +0.026667595143233252
|+191.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fastlane: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.40%
+6.33%
+43.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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